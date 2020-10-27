Закупівля неякісних бронежилетів: ДБР завершило досудове розслідування

Колишні чиновники закупили 11 тисяч неякісних бронежилетів за 42 млн грн

Колишні чиновники закупили 11 тисяч неякісних бронежилетів за 42 млн грн

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Досудове розслідування у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для Збройних Сил завершене, фігурантам надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, було повідомлено про підозру 8 особам, серед яких два генерали та засновник фірми-виробника бронежилетів.

Він лобіював через заступника Міністра оборони України інтереси свого підприємства.

Їм інкримінується вчинення за попередньою змовою групою осіб бездіяльності військовою владою, що спричинила тяжкі наслідки в умовах особливого періоду”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, колишні чиновники Збройних Сил з квітня по червень 2019 року здійснили закупівлю та прийом 11 тисяч бронежилетів на суму близько 42 млн грн, які за своїми властивостями не здатні захистити військових від уражень вогнепальною зброєю.

Під час досудового розслідування проведено 43 обшуки і 13 судових експертиз, за результатами яких встановлено, що більше 70% бронежилетів прострілюються тими видами зброї, від якої повинні захищати військовослужбовців”, - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, неякісні бронежилети на 42 млн: ексзаступнику міністра оборони оголосили про підозру.