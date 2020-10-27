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27 жовтня 2020, 18:58 3

У Житомирі члени ДВК переписували протоколи і напали на спостерігача

27 жовтня 2020, 18:58 3
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На місце події викликали правоохоронців
На місце події викликали правоохоронців
Фото: ОПОРА
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У Житомирі члени ДВК намагалися вибити телефон із рук спостерігача Громадянської мережі ОПОРА, який виявив, що вони переписували протоколи.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

У Житомирі в приміщенні Корольовської районної виборчої комісії 27 жовтня члени ДВК №181425 напали на спостерігача ОПОРИ: подряпали руку і намагались вибити телефон. Спостерігач знімав на відео, як члени дільничної виборчої комісії переписують протоколи в приміщенні ТВК”, - йдеться у повідомленні.

За словами потерпілого, він побачив, як двоє членів ДВК переписували протоколи і почав знімати відео на телефон. Їм це не сподобалося і вони відійшли від столу.

Коли ж спостерігач ОПОРИ зняв протокол із номером дільниці, одна жінка спробувала вибити телефон і подряпала йому руку.

Станом на 13:00 до ТВК приїхали представники поліції. Спостерігач ОПОРИ написав заяву і дав покази. Після чого членів цієї ж ДВК спостерігачі ОПОРИ зустріли вже на першому поверсі у приміщенні ТВК, де вони знову переписували протоколи, але тепер вже на підвіконні”, - додали в ОПОРІ.

Коли з’явилися поліцейські, члени ДВК почали від них тікати і вибігли на вулицю.

Нагадаємо, поліція затримала два автобуси із житомирянами, що їхали голосувати в Київ.

Житомир ОПОРА Місцеві вибори напад поліція фальсифікації виборів
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