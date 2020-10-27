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27 октября 2020, 20:00 1

На Сумщине сотрудники полиции требовали у предпринимателя 60 тысяч гривен взятки

27 октября 2020, 20:00 1
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Полицейских-коррупционеров задержаны
Полицейских-коррупционеров задержаны
Фото: Прокуратура Сумской области
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Правоохранителями Сумщины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника и начальником уголовного розыска одного из отделений полиции области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

По данным следствия, правоохранители требовали денежные средства от предпринимателя, который занимался лесозаготовкой и реализацией древесины за несоздание препятствий в хозяйственной деятельности. В целом сотрудники полиции хотели получить от предпринимателя почти 60 тысяч грн.

Обоих полицейских задержаны во время получения части неправомерной выгоды в размере 17,5 тысяч грн.

Продолжаются первоочередные следственные действия, задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины готовятся сообщения о подозрении и решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Напомним, сегодня же проректора одного из вузов Сумщины задержали на взятке .

Сумская область Сумы взятка полиция прокуратура предприниматели коррупция
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