На Сумщине сотрудники полиции требовали у предпринимателя 60 тысяч гривен взятки

Полицейских-коррупционеров задержаны

Полицейских-коррупционеров задержаны

Фото: Прокуратура Сумской области

Правоохранителями Сумщины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника и начальником уголовного розыска одного из отделений полиции области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

По данным следствия, правоохранители требовали денежные средства от предпринимателя, который занимался лесозаготовкой и реализацией древесины за несоздание препятствий в хозяйственной деятельности. В целом сотрудники полиции хотели получить от предпринимателя почти 60 тысяч грн.

Обоих полицейских задержаны во время получения части неправомерной выгоды в размере 17,5 тысяч грн.

Продолжаются первоочередные следственные действия, задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины готовятся сообщения о подозрении и решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Напомним, сегодня же проректора одного из вузов Сумщины задержали на взятке .