На Прикарпатті голову та начальника одного з відділів ОТГ затримали на хабарі
Оперативники управління стратегічних розслідувань затримали голову територіальної громади одразу після одержання $500 неправомірної вигоди.
Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції України.
Зловмисник у змові з начальником одного з відділів ОТГ вимагали з громадянина 22 тисячі грн за безперешкодне надання у власність приблизно 1,5 га землі для ведення сільського господарства з подальшим облаштуванням її під ставок.
Раніше поліцейські задокументували факти одержання трьох та п’яти тисяч гривень начальником одного з відділів ОТГ у якості "авансових платежів".
Останню частину неправомірної вигоди – $500– одержав голова територіальної громади, після чого був затриманий правоохоронцями.
Наразі проводяться обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів з метою виявлення та вилучення раніше отриманих грошових коштів, а також документів, "чорнових" записів та інших предметів, які стосуються матеріалів кримінального провадження.
Вирішується питання про затримання голови ОТГ та начальника відділу в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
В Івано-Франківській області викрили у хабарництві голову та начальника одного з відділів територіальної...Posted by Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України on Tuesday, October 27, 2020
Нагадаємо, на Прикарпатті викрили керівництво горілчаного підприємства на збуті нелегального спирту.