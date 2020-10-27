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27 жовтня 2020, 19:32

На Прикарпатті голову та начальника одного з відділів ОТГ затримали на хабарі

27 жовтня 2020, 19:32
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Посадовці вимагали 22 тисячі гривень за надання земельної ділянки
Посадовці вимагали 22 тисячі гривень за надання земельної ділянки
Фото: Нацполиция України
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Оперативники управління стратегічних розслідувань затримали голову територіальної громади одразу після одержання $500 неправомірної вигоди.

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції України.

Зловмисник у змові з начальником одного з відділів ОТГ вимагали з громадянина 22 тисячі грн за безперешкодне надання у власність приблизно 1,5 га землі для ведення сільського господарства з подальшим облаштуванням її під ставок.

Раніше поліцейські задокументували факти одержання трьох та п’яти тисяч гривень начальником одного з відділів ОТГ у якості "авансових платежів".

Останню частину неправомірної вигоди – $500– одержав голова територіальної громади, після чого був затриманий правоохоронцями.

Наразі проводяться обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів з метою виявлення та вилучення раніше отриманих грошових коштів, а також документів, "чорнових" записів та інших предметів, які стосуються матеріалів кримінального провадження.

Вирішується питання про затримання голови ОТГ та начальника відділу в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В Івано-Франківській області викрили у хабарництві голову та начальника одного з відділів територіальної...

Posted by Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України on Tuesday, October 27, 2020

Нагадаємо, на Прикарпатті викрили керівництво горілчаного підприємства на збуті нелегального спирту.

хабар ОТГ Івано-Франківськ поліція Прикарпаття голова
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