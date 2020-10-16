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16 жовтня 2020, 17:38 19

На Сумщині на хабарі затримали начальника підрозділу "Південної залізниці"

16 жовтня 2020, 17:38 19
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Чиновник вимагав у комерсанта 70 тисяч гривень
Чиновник вимагав у комерсанта 70 тисяч гривень
Фото: прокуратура Сумської області
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Сумською місцевою прокуратурою задокументовано протиправну діяльність начальника одного з підрозділів Регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Про це пише RegioNews з посиланням на прокуратуру Сумської області.

За даними слідства, зазначений посадовець організував злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за "допомогу" у реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі щебню, за заниженою вартістю. Зокрема задокументовано факт вимагання фігурантом неправомірної вигоди у сумі 70 тисяч грн від одного з керівників комерційної структури.

Співробітники поліції затримали посадовця під час одержання обумовленої суми. Наразі проводяться невідкладні обшуки за місцем роботи затриманого.

Начальник підрозділу затриманий у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру.

Нагадаємо, колишній директор лісгоспу на Харківщині піде під суд за завдання значних збитків державі.

хабар Укрзализныця прокуратура поліція здирництво Сумська область
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