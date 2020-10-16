На Сумщині на хабарі затримали начальника підрозділу "Південної залізниці"

Чиновник вимагав у комерсанта 70 тисяч гривень

Чиновник вимагав у комерсанта 70 тисяч гривень

Фото: прокуратура Сумської області

Сумською місцевою прокуратурою задокументовано протиправну діяльність начальника одного з підрозділів Регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Про це пише RegioNews з посиланням на прокуратуру Сумської області.

За даними слідства, зазначений посадовець організував злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за "допомогу" у реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі щебню, за заниженою вартістю. Зокрема задокументовано факт вимагання фігурантом неправомірної вигоди у сумі 70 тисяч грн від одного з керівників комерційної структури.

Співробітники поліції затримали посадовця під час одержання обумовленої суми. Наразі проводяться невідкладні обшуки за місцем роботи затриманого.

Начальник підрозділу затриманий у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру.

Нагадаємо, колишній директор лісгоспу на Харківщині піде під суд за завдання значних збитків державі.