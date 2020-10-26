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26 жовтня 2020, 11:21 12

Екзит-пол: мер Сум Лисенко лідирує на місцевих виборах

26 жовтня 2020, 11:21 12
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За попередніми підрахунками голосів, до міської ради лідирують "Батьківщина" та "Європейська солідарність"
За попередніми підрахунками голосів, до міської ради лідирують "Батьківщина" та "Європейська солідарність"
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 08:00 26 жовтня чинний міський голова Сум Олександр Лисенко лідирує у перегонах на місцевих виборах.

Про це свідчать дані паралельного підрахунку штабу кандидата на посаду міського голови від партії "За майбутнє" Володимира Лободіна, передає RegioNews.

Так, станом на 8:00 26 жовтня перша п’ятірка виглядає так:

  • Олександр Лисенко (ВО "Батьківщина") – 44, 85%;

  • Вадим Акперов ("Європейська солідарність") – 14,22%;

  • Татьяна Рябуха ("Слуга народу") – 11,86%;

  • Тамара Іщенко (ОПЗЖ) – 9,99%;

  • Володимир Лободін ("За майбутнє") – 4,98%.

Окрім того, за попередніми підрахунками голосів, станом на 8:00 до міської ради лідирують:

  • "Батьківщина" - 25,49%;

  • "Європейська солідарність" - 16,46%;

  • ОПЗЖ - 16,31%;

  • "Слуга народу" - 15,12%;

  • "Сила і честь" - 4,92%.

Нагадаємо, що за фактом створення несправжньої виборчої дільниці в селі Соснівка Сумської області поліція розпочала розслідування.

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