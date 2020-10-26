Екзит-пол: мер Сум Лисенко лідирує на місцевих виборах
Станом на 08:00 26 жовтня чинний міський голова Сум Олександр Лисенко лідирує у перегонах на місцевих виборах.
Про це свідчать дані паралельного підрахунку штабу кандидата на посаду міського голови від партії "За майбутнє" Володимира Лободіна, передає RegioNews.
Так, станом на 8:00 26 жовтня перша п’ятірка виглядає так:
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Олександр Лисенко (ВО "Батьківщина") – 44, 85%;
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Вадим Акперов ("Європейська солідарність") – 14,22%;
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Татьяна Рябуха ("Слуга народу") – 11,86%;
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Тамара Іщенко (ОПЗЖ) – 9,99%;
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Володимир Лободін ("За майбутнє") – 4,98%.
Окрім того, за попередніми підрахунками голосів, станом на 8:00 до міської ради лідирують:
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"Батьківщина" - 25,49%;
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"Європейська солідарність" - 16,46%;
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ОПЗЖ - 16,31%;
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"Слуга народу" - 15,12%;
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"Сила і честь" - 4,92%.
Нагадаємо, що за фактом створення несправжньої виборчої дільниці в селі Соснівка Сумської області поліція розпочала розслідування.