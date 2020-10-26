Екзит-пол: мер Сум Лисенко лідирує на місцевих виборах

За попередніми підрахунками голосів, до міської ради лідирують "Батьківщина" та "Європейська солідарність"

За попередніми підрахунками голосів, до міської ради лідирують "Батьківщина" та "Європейська солідарність"

Фото: з відкритих джерел

Станом на 08:00 26 жовтня чинний міський голова Сум Олександр Лисенко лідирує у перегонах на місцевих виборах.

Про це свідчать дані паралельного підрахунку штабу кандидата на посаду міського голови від партії "За майбутнє" Володимира Лободіна, передає RegioNews. Так, станом на 8:00 26 жовтня перша п’ятірка виглядає так: Олександр Лисенко (ВО "Батьківщина") – 44, 85%;

Вадим Акперов ("Європейська солідарність") – 14,22%;

Татьяна Рябуха ("Слуга народу") – 11,86%;

Тамара Іщенко (ОПЗЖ) – 9,99%;

Володимир Лободін ("За майбутнє") – 4,98%. Окрім того, за попередніми підрахунками голосів, станом на 8:00 до міської ради лідирують: "Батьківщина" - 25,49%;

"Європейська солідарність" - 16,46%;

ОПЗЖ - 16,31%;

"Слуга народу" - 15,12%;

"Сила і честь" - 4,92%. Нагадаємо, що за фактом створення несправжньої виборчої дільниці в селі Соснівка Сумської області поліція розпочала розслідування.

.