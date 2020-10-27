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27 октября 2020, 16:57 1

Проректора одного из вузов Сумщины задержали на взятке

27 октября 2020, 16:57 1
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Местный предприниматель "отблагодарил" педагога за пользование помещениями вуза без договора
Фото: Офис генпрокурора
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Правоохранители разоблачили и задержали одного из руководителей Сумского высшего учебного заведения во время получения неправомерной выгоды $5 тысяч.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, проректор одного из вузов на Сумщине получил от частного предпринимателя $5 тысяч за передачу в пользование принадлежащих учебному заведению хозяйственных помещений и заключения соответствующего договора.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, на Сумщине на взятке задержали начальника подразделения "Южной железной дороги" .

Офис генпрокурора взятка Сумы Сумская область вуз
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