Проректора одного из вузов Сумщины задержали на взятке
Местный предприниматель "отблагодарил" педагога за пользование помещениями вуза без договора
Местный предприниматель "отблагодарил" педагога за пользование помещениями вуза без договора
Правоохранители разоблачили и задержали одного из руководителей Сумского высшего учебного заведения во время получения неправомерной выгоды $5 тысяч.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, проректор одного из вузов на Сумщине получил от частного предпринимателя $5 тысяч за передачу в пользование принадлежащих учебному заведению хозяйственных помещений и заключения соответствующего договора.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, на Сумщине на взятке задержали начальника подразделения "Южной железной дороги" .
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