Проректора одного из вузов Сумщины задержали на взятке

Местный предприниматель "отблагодарил" педагога за пользование помещениями вуза без договора

Местный предприниматель "отблагодарил" педагога за пользование помещениями вуза без договора

Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили и задержали одного из руководителей Сумского высшего учебного заведения во время получения неправомерной выгоды $5 тысяч.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, проректор одного из вузов на Сумщине получил от частного предпринимателя $5 тысяч за передачу в пользование принадлежащих учебному заведению хозяйственных помещений и заключения соответствующего договора.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, на Сумщине на взятке задержали начальника подразделения "Южной железной дороги" .