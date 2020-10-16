Затриманий за хабар голова "Укравтодору" Вінниччини вийшов під заставу

Чиновника випустили після внесення застави у розмірі майже чотири мільйони гривень

Чиновника випустили після внесення застави у розмірі майже чотири мільйони гривень

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Керівник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігор Алєксєєв, якого раніше затримали за пропозицію 4,2 млн гривень хабара голові Вінницької ОДА Сергію Борзову, звільнений з-під варти.

Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 13 жовтня, передає RegioNews.

Згідно із текстом документа, до ВАКС надійшла скарга захисника підозрюваного про негайне його звільнення з-під варти, оскільки за нього було внесено заставу у повному обсязі.

Детектив Національного антикорупційного бюро не заперечував проти задоволення скарги захисника.

Відомо, що розмір застави склав 3 млн 933 тис. 800 гривень, підозрюваний був звільнений у залі суду.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави", - йдеться в ухвалі.

Також повідомляється, що ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у Вінниці керівника облавтодору затримали за хабар в 4,2 млн грн, він пропонував неправомірну вигоду голові облдержадміністрації.