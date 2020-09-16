Бывший замглавы администрации Януковича баллотируется на Сумщине от "ОПЗЖ"

Юрий Чмырь возглавил списки кандидатов этой партии в областной совет

Юрий Чмырь возглавил списки кандидатов этой партии в областной совет

Фото: сайт "ОПЗЖ"

Бывший глава Сумской ОГА и заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Юрий Чмырь поведет на выборы сумскую организацию «ОПЗЖ».

Об этом говорится на сайте партии "ОПЗЖ", сообщает RegioNews.

Перед утверждением партийных списков на областной конференции, Чмыря приняли в ряды "ОПЖЗ".

Кандидатом на должность мэра Сум от "ОПЗЖ" выдвинули бывшую заместительницу главы Сумской ОГА Тамара Ищенко.

Напомним, мэр Сум Александр Лысенко в третий раз баллотироваться на эту должность .