Колишній мер Дніпра Іван Куліченко піде на вибори з партією "Наш край"

Партія робить ставку на професіоналів місцевого самоврядування

Партія робить ставку на професіоналів місцевого самоврядування

Фото з відкритих джерел

Іван Куліченко, міський голова Дніпропетровська в 2000-2014 рр., йде на місцеві вибори разом з партією "Наш край".

Про це сам Куліченко повідомив сьогодні під час прес-конференції, пише RegioNews.

За словами Івана Куліченка, сьогодні розвиток професійного місцевого самоврядування є запорукою відновлення економічного і ресурсного потенціалу країни. Він також зазначив, що "Наш край" знаходиться в ТОП-3 партій, представлених у місцевих органах влади.

Там багато моїх колег і на сьогоднішній день "Наш край" – це політична сила, яка займає 3-е місце в Україні по представництву в органах місцевого самоврядування. В цій силі є досвід, молодість і зухвалість, щоб рухати важливі процеси як у Дніпрі, так і Україні. Ми не хочемо когось критикувати і щось вимагати. Ми хочемо пропонувати і робити це разом", – заявив Іван Куліченко.

Нагадаємо, в Житомирській області "Наш край" піде на вибори у ради всіх рівнів.

"Наш край" на Сумщині візьме участь у виборах до рад усіх рівнів, очолить партію народний депутат Андрій Деркач.

3 серпня партія "Наш край" оголосила про участь у місцевих виборах, кандидати від партії будуть висунуті в кожній громаді, місті, районі чи області.