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01 сентября 2020, 21:32 1

Мэр Сум Лысенко нарушает карантин, проводя предвыборную агитацию - СМИ

01 сентября 2020, 21:32 1
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Александр Лысенко проводит по три-четыре встречи с избирателями за вечер
Александр Лысенко проводит по три-четыре встречи с избирателями за вечер
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Городской голова Сум Александр Лысенко проводит встречи с избирателями с нарушением карантинных ограничений.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Данкор.

Издание сообщило, что во дворах в одном из районов Сум расклеили новые объявления о встрече с мэром Александром Лысенко.

В них говорится, что 2 сентября (на третий день, когда Сумы находятся в "оранжевой зоне" карантина в связи с эпидемией коронавируса) состоится встреча с городским головой.

На прошлой неделе, по информации издания, Лысенко успевал провести по 4 встречи за вечер.На эти встречи люди приходили без масок, социальная дистанция не выдерживалась, то есть сам мэр нарушал принятое и подписанное им же решение исполкома от 22 августа.

В решении исполкома запрещено "проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных, агитационных и других) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, религиозных мероприятий и сборов совладельцев многоквартирных жилых домов при условии осуществления контроля религиозной организацией и организаторами собрания за соблюдением физической дистанции между участниками не менее 1,5 м и пребывания не более чем одного человека на 10 кв. м площади здания или территории, если религиозное мероприятие или собрания проводятся в помещении или на открытом воздухе".

Напомним, 5 июля В Нежине партия мэра Чернигова Атрошенко устроила концерт во время карантина

выборы карантин нарушения мэр Сумы агитация Лысенко Александр
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