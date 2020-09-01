Мэр Сум Лысенко нарушает карантин, проводя предвыборную агитацию - СМИ

Александр Лысенко проводит по три-четыре встречи с избирателями за вечер

Александр Лысенко проводит по три-четыре встречи с избирателями за вечер

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Данкор.

Издание сообщило, что во дворах в одном из районов Сум расклеили новые объявления о встрече с мэром Александром Лысенко.

В них говорится, что 2 сентября (на третий день, когда Сумы находятся в "оранжевой зоне" карантина в связи с эпидемией коронавируса) состоится встреча с городским головой.

На прошлой неделе, по информации издания, Лысенко успевал провести по 4 встречи за вечер.На эти встречи люди приходили без масок, социальная дистанция не выдерживалась, то есть сам мэр нарушал принятое и подписанное им же решение исполкома от 22 августа.

В решении исполкома запрещено "проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных, агитационных и других) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, религиозных мероприятий и сборов совладельцев многоквартирных жилых домов при условии осуществления контроля религиозной организацией и организаторами собрания за соблюдением физической дистанции между участниками не менее 1,5 м и пребывания не более чем одного человека на 10 кв. м площади здания или территории, если религиозное мероприятие или собрания проводятся в помещении или на открытом воздухе".

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