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28 червня 2020, 14:50 5

Мер Конотопа під посольством РФ спалив російський прапор

28 червня 2020, 14:50 5
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Глава міста також передав "привіт" Анатолію Шарію
Глава міста також передав "привіт" Анатолію Шарію
Фото: з відкритих джерел
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Мер Кононтопа Артем Семеніхін спалив прапор Росії навпроти посольства країни-агресора.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відео повідомлення мера в Facebook.

"Так само красиво буде горіти Кремль", - підписав відео Семеніхін.

Крім цього, мер міста передав "привіт" блогеру Анатолію Шарію, пояснивши це тим, що раніше той зняв про нього ролик, з якого Семеніхіну стало відомо, що його "найбільший гріх" - це спалення російського прапора в зоні АТО.

Тому, Толік Шарій передаю тобі привіт і урочисто спалюю твій прапор. Це ось ця ганчірка. Нехай твої власники тобі дзвонять і кажуть: "Навіщо ти таке робиш, і тепер російські прапори палять прямо під посольством", - сказав мер.

Нагадаємо, раніше Семеніхін заявляв, що знайшов п'ять гранат у своєму авто. Він вважає це замахом на вбивство.

Росія прапор Посольство РФ Сумська область Конотоп
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