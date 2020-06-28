Мер Конотопа під посольством РФ спалив російський прапор

Глава міста також передав "привіт" Анатолію Шарію

Глава міста також передав "привіт" Анатолію Шарію

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відео повідомлення мера в Facebook.

"Так само красиво буде горіти Кремль", - підписав відео Семеніхін.

Крім цього, мер міста передав "привіт" блогеру Анатолію Шарію, пояснивши це тим, що раніше той зняв про нього ролик, з якого Семеніхіну стало відомо, що його "найбільший гріх" - це спалення російського прапора в зоні АТО.

Тому, Толік Шарій передаю тобі привіт і урочисто спалюю твій прапор. Це ось ця ганчірка. Нехай твої власники тобі дзвонять і кажуть: "Навіщо ти таке робиш, і тепер російські прапори палять прямо під посольством", - сказав мер.

Нагадаємо, раніше Семеніхін заявляв, що знайшов п'ять гранат у своєму авто. Він вважає це замахом на вбивство.