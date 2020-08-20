У Дніпрі директора метрополітену підозрюють у махінаціях на 240 млн грн

Чиновника підозрюють у службовій недбалості, справу розслідує СБУ

Чиновника підозрюють у службовій недбалості, справу розслідує СБУ

Фото: flickr

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, в липні 2016 року між метрополітеном Дніпра та іншим акціонерним товариством було укладено контракт на завершення будівництва метрополітену.

Однак директор метрополітену знаючи, що підрядник не має достатньої кількості працівників та техніки і відстає від графіку, дозволив підприємству отримувати грошові кошти незалежно від факту виконання робіт.

Внаслідок таких дій за період 2018-2019 рр підряднику зайво перераховано бюджетні кошти у сумі майже 240 млн грн за роботи, які фактично не виконувались”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у контракт було безпідставно включено роботи, які вже виконано та оплачені державою у 2012 році на загальну суму понад 14 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Дніпропетровській області. Вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, у липні притягнули до криміналу майже сотню корупціонерів, на вісьмох осіб накладені дисциплінарні стягнення.