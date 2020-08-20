Сьогодні почнуть судити тещу Притули: подробиці справи

Лілія Сопельник потрапила в ДТП 22 серпня 2019 року

Лілія Сопельник потрапила в ДТП 22 серпня 2019 року

У четвер, 20 серпня, Дарницький районний суд Києва почне розгляд справи щодо тещі телеведучого Сергія Притули і депутата Верховної Ради IV, V, VI, VII і VIII скликань Віталія Хомутинника Лілії Сопельник, яка збила на позашляховику Mazda жінку з дитиною.

Про це повідомив адвокат потерпілої сторони Юрій Сухов, передає RegioNews з посиланням на "Українські новини".

"Засідання 20.08.2020 р.", — повідомив Сухов.

Початок засідання о 11:30. Справу розгляне суддя Тетяна Щасна.

Відомо, що теща Віталія Хомутинніка та Сергія Притули, 59-річна Лілія Сопельник потрапила в ДТП 22 серпня 2019 року в Дарницькому районі Києва.

59-річна жінка-водій заднім ходом в'їхала в іншу жінку з дитиною, які проходили ззаду. Після наїзду постраждалі опинилися під авто, машину довелося піднімати, щоб дістати їх звідти.

Свідки кажуть, що швидше за все, водій переплутала педалі, тому що швидкість була дуже велика, як для прибудинкової території.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що Сергій Притула буде балотуватися на посаду київського міського голови від партії "Голос".