У Сумах проєвропейські партії об'єдналися перед місцевими виборами

У партіях вважають, що це допоможе зупинити проросійський реванш

У партіях вважають, що це допоможе зупинити проросійський реванш

Фото: Мирослав Гай Facebook

Сумські осередки політичних партій «Європейська Солідарність», «Демократична сокира», «Народний рух України» і «За Україну!» підписали меморандум про об'єднання і про похід на місцеві вибори єдиною командою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив відомий блогер, ветеран АТО Мирослав Гай, пише RegioNews.

За словами Мирослава Гая, у Сумах відбулося об'єднання між демократичними українськими проєвропейськими партіями, яке чекають в кожному регіоні України.

В об'єднанні сила. Я вірю, що єднання проукраїнських сил має відбутися по всій країні", – написав Мирослав Гай.

На брифінгу з нагоди підписання Меморандуму нардеп з фракції "Євросолідарність" Ростислав Павленко зазначив, що партія виступила із закликом до всіх демократичних проєвропейських сил координувати свої дії, об'єднувати зусилля для того, щоб протистояти головним загрозам, які зараз є для України.

Одна загроза – це те, що сили реваншу, "Опозиційна платформа – За життя!", інші уламки колишньої Партії регіонів, тобто політичні сили, які призвели до того, що Україна виявилася практично беззахисною перед російською агресією, призвели до того, що всій країні довелося об'єднуватися для захисту від російської агресії – зараз знову рвуться до влади. Використовують те, що люди розчаровані в правлінні "Слуги народу", шукають альтернативи. І саме реваншисти намагаються стати альтернативою", - сказав Павленко.

У Сумах відбулося об'єднання між демократичними українськими проєвропейськими партіями. "Європейська Солідарність",... Опубліковано Myroslav Hai Понеділок, 10 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 31 липня у Запоріжжі перед виборами об'єдналися чотири демократичні партії.