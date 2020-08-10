"Скотиняка, ти, Ляшко" - соцмережі відреагували на вітання українських політиків з перемогою Лукашенка

Українські політики поспішили привітати Лукашенка з перемогою і зазнали "хейтингу" з боку користувачів соціальних мереж

Українські політики поспішили привітати Лукашенка з перемогою і зазнали "хейтингу" з боку користувачів соціальних мереж

Фото: з відкритих джерел

Українські політики поспішають привітати беззмінного президента Республіки Білорусь з черговою перемогою на виборах президента. У певної частини користувачів українського сегменту мережі Facebook це викликало подив і обурення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікації політиків в соцмережах.

Так, одним з перших, задовго до оголошення ЦВК Білорусі даних про вибори, Лукашенка привітав нардеп від партії "Слуги народу" Євген Шевченко.

Олександр Григорович, вітаю Вас з перемогою на виборах Президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби", - написав нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Це привітання дуже коротко і влучно прокоментувала інший нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька, написавши у відповідь: "П#здец, Женя".

Політичний та економічний експерт Валерій Клочок вважає, що рівень інтелектуальної дискусії "Слуг народу" просто зашкалює: один вітає Лукашенка, інша - його матом криє.

"Чи справді ви, слуги, думаєте, що об'єдналися з однією ідеологією в штучному створенні під прапором Зеленського? Чи в дивину вам, що у вас у фракції одні дивляться на захід, інші-на схід? Білоруські події не стали винятком. Один вітає Лукашенка, інша – його матом криє!" - написав Клочок.

Не залишилося непоміченим і привітання Лукашенка від лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

"Вітаю Олександра Лукашенка із заслуженою перемогою на президентських виборах. Зараз найважливіше - припинити силове протистояння, не дати проливати кров, щоб не підірвати братську Білорусь зсередини, щоб вона ніколи не стала плацдармом для російської агресії проти України", - написав Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Пост про Лукашенка, ймовірно, спричинить іміджеві втрати для Ляшка, адже у коментарях багато висловили обурення щодо його заяви і пообіцяли відписатися від сторінки політика.

Так, один з коментаторів, не приховуючи обурення, висловився - "Скотиняка, ти, Олег Ляшко".

Однак після того, як у коментарях користувачі мережі розкритикували Ляшка за його слова, він пост видалив.

Привітати Лукашенка з перемогою встиг також і голова Політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук.

"Громадяни Республіки Білорусь підтвердили, що Ви залишаєтеся незаперечним лідером у своїй державі. Як людина, яка знайома з Вами довгі роки і відноситься до Вас з величезним повагою, вважаю, що це лідерство засноване на феноменальній працьовитості, відповідальності і готовності захищати свою країну і своїх громадян", - йдеться у зверненні політика на сайті партії.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбувся основний день голосування на президентських виборах. За попередніми даними Центрвиборчкому, за чинного президента Олександра Лукашенка проголосував приблизно 80% виборців.