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10 августа 2020, 15:10 2

В Сумах проевропейские партии объединились перед местными выборами

10 августа 2020, 15:10 2
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В партиях считают, что это поможет остановить пророссийский реванш
В партиях считают, что это поможет остановить пророссийский реванш
Фото: Мирослав Гай Facebook
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Сумские ячейки политических партий «Европейская Солидарность», «Демократическая сокира», «Народный рух Украины» и «За Украину!» подписали меморандум об объединении и о походе на местные выборы единой командой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный блогер, ветеран АТО Мирослав Гай, пишет RegioNews.

По словам Мирослава Гая, в Сумах произошло объединение между демократическими украинскими проевропейскими партиями, которое ждут в каждом регионе Украины.

В объединении сила. Я верю, что единение проукраинских сил должно произойти по всей стране", – написал Мирослав Гай.

На брифинге по случаю подписания Меморандума нардеп из фракции "Евроcолидарность" Ростислав Павленко отметил, что партия выступила с призывом ко всем демократическим проевропейским силам координировать свои действия, объединять усилия для того, чтобы противостоять главным угрозам, которые сейчас есть для Украины.

Одна угроза – это то, что силы реванша, "Оппозиционная платформа – За жизнь!", другие обломки бывшей Партии регионов, то есть политические силы, которые привели к тому, что Украина оказалась практически беззащитной перед российской агрессией, привели к тому, что всей стране пришлось объединяться для защиты от российской агрессии – сейчас снова рвутся к власти. Используют то, что люди разочарованы в правлении "Слуги народа", ищут альтернативы. И именно реваншисты пытаются такой альтернативой стать”, - сказал Павленко.

В Сумах відбулося об‘єднання між демократичними українськими проєвропейськими партіями. "Європейська Солідарність",...

Опубліковано Myroslav Hai Понеділок, 10 серпня 2020 р.

Напомним, 31 июля в Запорожье перед выборами объединились четыре демократические партии.

выборы Украина партии Европа Сумы
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