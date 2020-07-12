Глава Сумской ОГА хочет взять себе четвертого заместителя

Им может стать киевский железнодорожник-аудитор Виталий Максименко

Им может стать киевский железнодорожник-аудитор Виталий Максименко

Фото: Сумская ОГА

Киевлянин Виталий Максименко подал декларацию о доходах в НАПК как кандидат на должность заместителя главы Сумской облгосадминистрации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на НАПК.

Согласно декларации, Виталий Максименко работал в прошлом году заместителем начальника управления - начальником отдела в Госаудитслужбе Украины, где в прошлом году он заработал 93 тыс. грн, а также в Филиале "Центр сервисного обеспечения" АО "Украинская железная дорога" - 282 тыс. грн.

Его жена Ярослава заработала 387 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 106 тыс. грн в ООО "Сталекс и Партнеры", 35 тыс. грн в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт им. Сикорского", 82 тыс. грн гонораров и 10 тыс. грн соцпомощи.

В общей собственности у супругов квартира в Киеве 75 кв. м, также Виталий Максименко арендует комнату 18 кв. м. У чиновника два авто: Seat Ibiza Sport 2008 г.в. (92 тыс. грн в 2008 году) и Mazda 6.0 2014 г.в. (купленная в 2019 году за 10 тыс. грн!).

Его жена имеет корпоративные права в киевском ООО "Сталекс и Партнеры" (50% - 50 тыс. грн), червоноградском ООО "Альтер Терра" (80% - 584 тыс. грн) и симферопольском ООО "Крымпроект-сервис" (100% - 360 тыс. грн). Дома она держит 20 тыс. долларов, а в банках 6 тыс. грн.

Напомним: 6 июля в Сумах представили нового заместителя председателя ОГА. Третьим замом Романа Грищенко стал Сергей Пахольчук.