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06 июля 2020, 18:25 10

В Сумах представили нового заместителя председателя ОГА

06 июля 2020, 18:25 10
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Им стал бывший заместитель городского головы Белой Церкви Сергей Пахольчук
Им стал бывший заместитель городского головы Белой Церкви Сергей Пахольчук
Фото: Сумская ОГА
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Председатель Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко официально представил своего нового заместителя – Сергея Пахольчука

Об этом пишет Regionews.

Сергей Иванович – профессионал своего дела, и я надеюсь, что именно на этой должности он сможет сделать много хорошего для нашей области, – отметил председатель Сумской ОГА.

Сергей Пахольчук будет отвечать за жилищно-коммунальное хозяйство области.

Я ставлю ему задачу: сделать все возможное, чтобы откорректировать в сторону уменьшения тарифы, чтобы жители Сумщины дышали свежим воздухом, пили качественную воду, а в область были привлечены инвестиции на ремонт канализационных сетей, систем водоснабжения", - сообщил Роман Грищенко.

Справка:

Сергей Пахольчук родился 3 июля 1972 года в Донецке. В 1995 году окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры по специальности "Водоснабжение, канализация, охрана и рациональное использование водных ресурсов", квалификация – инженер-строитель.

Работал в ГКП "Донецкгорводоканал", директором ООО "Донбытсервис" (г. Донецк), директором ООО "БКФ "Укрбудсервис" (г. Донецк), начальником производственно-технического отдела управления КП "Макеевский горводоканал" (г. Макеевка).

С декабря 2011 до ноября 2014 года – начальник отдела расчета эффективности использования энергетических ресурсов Департамента тарифной политики и регулирования отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг Украины, г. Киев

С ноября 2014 до мая 2016 года – заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики – начальник управления инженерных систем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, г. Киев.

С мая до июля 2016 г. – исполняющий полномочия начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета Киевской области.

С июля 2016 до сентября 2017 года – заместитель городского председателя Белоцерковского городского совета, м. Белая Церковь Киевской области.

С февраля 2018 года по май 2020 года оказывал консультационные услуги Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины относительно внедрения реформ в Украине согласно заключенного договора с Общественной организацией "Фонд поддержки реформ в Украине", как физическое лицо-предприниматель.

С марта 2020 года назначен советником председателя Сумской областной государственной администрации на общественных началах по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, на прошлой неделе председатель Сумской ОГА Роман Грищенко получил выговор от президента Зеленского за неудовлетворительную кадровую политику по подбору председателей РГА в области.

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