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Голова Сумської ОДА отримав догану від президента
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01 липня 2020, 20:32 5

Голова Сумської ОДА отримав догану від президента

01 липня 2020, 20:32 5
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Догану оголосили за недоліки в роботі
Догану оголосили за недоліки в роботі
Фото: Сумська ОДА
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Президент України Володимир Зеленський оголосив догану голові Сумської обласної державної адміністрації Роману Грищенку.

Про це йдеться в указі глави держави №261/2020, пише Regionews.

Роман Грищенко отримав догану за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій.

Підтвердженням цього припущення є те, що напередодні глава держави змінив керівників Сумської, Путивльської та Ямпільської районних державних адміністрацій.

Нагадаємо, Грищенка призначили на посаду голови Сумської ОДА у березні цього року.

Володимир Зеленський Суми президент ОДА Грищенко Роман Сумська область догана
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