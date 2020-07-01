Голова Сумської ОДА отримав догану від президента

Догану оголосили за недоліки в роботі

Догану оголосили за недоліки в роботі

Фото: Сумська ОДА

Про це йдеться в указі глави держави №261/2020, пише Regionews.

Роман Грищенко отримав догану за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій.

Підтвердженням цього припущення є те, що напередодні глава держави змінив керівників Сумської, Путивльської та Ямпільської районних державних адміністрацій.

Нагадаємо, Грищенка призначили на посаду голови Сумської ОДА у березні цього року.