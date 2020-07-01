Голова Сумської ОДА отримав догану від президента
Догану оголосили за недоліки в роботі
Догану оголосили за недоліки в роботі
Президент України Володимир Зеленський оголосив догану голові Сумської обласної державної адміністрації Роману Грищенку.
Про це йдеться в указі глави держави №261/2020, пише Regionews.
Роман Грищенко отримав догану за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій.
Підтвердженням цього припущення є те, що напередодні глава держави змінив керівників Сумської, Путивльської та Ямпільської районних державних адміністрацій.
Нагадаємо, Грищенка призначили на посаду голови Сумської ОДА у березні цього року.
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