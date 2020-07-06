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06 липня 2020, 13:21 5

На Закарпатті представили першого заступника голови ОДА

06 липня 2020, 13:21 5
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Він куруватиме гуманітарно-соціальний блок
Він куруватиме гуманітарно-соціальний блок
Фото: Facebook
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Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров представив керівникам департаментів та управлінь першого заступника Олега Коцюбу.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА у Facebook, передає RegioNews.

Олексій Петров представив керівникам департаментів та управлінь першого заступника голови Закарпатської ОДА Олега Коцюбу. Він куруватиме гуманітарно-соціальний блок”, - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що серед поставлених перед ним завдань:

- боротьба із поширенням COVID-19 на території області. Контроль щодо забезпечення закладів охорони здоров’я, які приймають хворих на коронавірус, засобами індивідуального захисту для медичних працівників та необхідним обладнанням;
- контроль за реалізацією програми Великого будівництва, до якої увійшли: заклади освіти – школи і садки, спортивні комплекси; заклади охорони здоров’я – амбулаторії та опорні лікарні; дороги – місцевого і державного значення;
- освітній напрямок: готовність закладів освіти до роботи в особливих умовах пандемії.

Коцюба запевнив голову Закарпатської ОДА, що готовий до виконання поставлених завдань.

Довідка

Олег Коцюба здобув вищу освіту у Національній академії Служби Безпеки України, за спеціальністю правознавство. У 2018 році завершив навчання у Могилянській бізнес-школі, отримав звання магістра публічного управління.

Протягом 28 років працював у Службі безпеки України на оперативних та керівних посадах. Одружений, має сина.

Раніше повідомлялось, що "Слуги народу" визначили керівників осередків у Києві, Черкасах та на Закарпатті.

коронавірус вибори Закарпаття ОДА область
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