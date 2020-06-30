09:49  30 червня
В Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні
12:21  30 червня
"СтопШкарлет": в Харкові мітингували за відставку нового в.о. міністра освіти
13:29  30 червня
Головний податківець Любченко провів через "фірми Єрмака" 15 млрд грн - Гео Лерос
UA | RU
UA | RU
30 червня 2020, 12:36 5

У Сумах можуть посилити карантин

30 червня 2020, 12:36 5
Читайте также на русском языке
За словами мера, важливо дотримуватися всіх запланованих карантинних заходів
За словами мера, важливо дотримуватися всіх запланованих карантинних заходів
Читайте также
на русском языке

Для того, щоб Суми не потрапили в список до областей України, де знову хочуть повернути карантинні обмеження, необхідно взяти під контроль напрямки в яких можна отримати погіршення епідеміологічної ситуації. Це транспорт, ринки і заклади громадського харчування.

Про це заявив мер Сум Олександр Лисенко, передає RegioNews з посиланням на Данкор онлайн.

...звертаюся до тих, хто займається цими напрямками. Буде рішення, що клуби, ресторани, кафе працюватимуть до 22.00. При наявності двох і більше порушень заклад буде закриватися. Я думаю, таке рішення буде після регіональної комісії", - підкреслив він.

Лисенко додав, що штрафи за порушення карантину не потрібні за рахунок здоров'я людей і сплативши штраф, проблему не вирішити.

Треба встановити порядок. Найбільше це стосується ринків, особливо Центрального. Потрібно, щоб всі ті заходи, які ми прийняли на виконкомі, виконувалися. Якщо ми не втримаємо ситуацію на нинішньому рівні, то буде велика проблема. Нам знову потрібно буде закривати, обмежувати, не давати працювати. Це неправильно", - зазначив мер.

За словами Лисенка, під час селектору з президентом і Кабінетом міністрів на вихідних піднімалося питання про мобільні групи.

Нам потрібно два тижні показати, що ми можемо залишатися на цій межі, щоб у нас не було таких спалахів, як в інших областях. І тоді мешканці скажуть нам спасибі. Але треба діяти жорстко, по-іншому не можна", - резюмував він.

Раніше стало відомо, що в Одесі можливий новий спалах коронавіруса.

коронавірус карантин Суми епідемія Лисенко Олександр
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
29 червня 2020, 18:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »