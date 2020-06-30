У Сумах можуть посилити карантин

За словами мера, важливо дотримуватися всіх запланованих карантинних заходів

За словами мера, важливо дотримуватися всіх запланованих карантинних заходів

Для того, щоб Суми не потрапили в список до областей України, де знову хочуть повернути карантинні обмеження, необхідно взяти під контроль напрямки в яких можна отримати погіршення епідеміологічної ситуації. Це транспорт, ринки і заклади громадського харчування.

Про це заявив мер Сум Олександр Лисенко, передає RegioNews з посиланням на Данкор онлайн.

...звертаюся до тих, хто займається цими напрямками. Буде рішення, що клуби, ресторани, кафе працюватимуть до 22.00. При наявності двох і більше порушень заклад буде закриватися. Я думаю, таке рішення буде після регіональної комісії", - підкреслив він.

Лисенко додав, що штрафи за порушення карантину не потрібні за рахунок здоров'я людей і сплативши штраф, проблему не вирішити.

Треба встановити порядок. Найбільше це стосується ринків, особливо Центрального. Потрібно, щоб всі ті заходи, які ми прийняли на виконкомі, виконувалися. Якщо ми не втримаємо ситуацію на нинішньому рівні, то буде велика проблема. Нам знову потрібно буде закривати, обмежувати, не давати працювати. Це неправильно", - зазначив мер.

За словами Лисенка, під час селектору з президентом і Кабінетом міністрів на вихідних піднімалося питання про мобільні групи.

Нам потрібно два тижні показати, що ми можемо залишатися на цій межі, щоб у нас не було таких спалахів, як в інших областях. І тоді мешканці скажуть нам спасибі. Але треба діяти жорстко, по-іншому не можна", - резюмував він.

Раніше стало відомо, що в Одесі можливий новий спалах коронавіруса.