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30 июня 2020, 12:36 6

В Сумах могут ужесточить карантин

30 июня 2020, 12:36 6
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По словам мэра, важно придерживаться всех запланированных карантинных мероприятий
По словам мэра, важно придерживаться всех запланированных карантинных мероприятий
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Для того, чтобы Сумы не попали в список к областям Украины, где снова хотят вернуть карантинные ограничения, необходимо взять под контроль направления в которых можно получить ухудшение эпидемиологической ситуации. Это транспорт, рынки и заведения общественного питания.

Об этом заявил мэр Сум Александр Лысенко, передает RegioNews со ссылкой на Данкор онлайн.

...обращаюсь к тем, кто занимается этими направлениями. Будет решение, что клубы, рестораны, кафе будут работать до 22.00. При наличии двух и больше нарушений заведение будет закрываться. Я думаю, такое решение будет после региональной комиссии", - подчеркнул он.

Лысенко добавил, что штрафы за нарушение карантина не нужны за счет здоровья людей и оплатив штраф, проблему не решить.

Нужно установить порядок. Больше всего это касается рынков, особенно Центрального. Нужно, чтобы все те меры, которые мы приняли на исполкоме, выполнялись. Если мы не удержим ситуацию на нынешнем уровне, то будет большая проблема. Нам снова нужно будет закрывать, ограничивать, не давать работать. Это неправильно", - отметил мэр.

По словам Лысенко, во время селектора с президентом и Кабинетом министров на выходных поднимался вопрос о мобильных группах.

Нам нужно две недели показать, что мы можем оставаться на этой грани, чтобы у нас не было таких вспышек, как в других областях. И тогда жители скажут нам спасибо. Но нужно действовать жестко, по-другому нельзя", - резюмировал он.

Ранее стало известно, что в Одессе возможна новая вспышка коронавируса.

коронавирус карантин Сумы эпидемия Лысенко Александр
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