Коронавірус. МОЗ прогнозує новий спалах захворювання в Одесі

У МОЗ підкреслили, що відпочивальники не дотримувалися карантинних заходів

У МОЗ підкреслили, що відпочивальники не дотримувалися карантинних заходів

Фото: Думська

Після того, як українці погуляли на минулих вихідних в Одесі, в місті можливий новий спалах захворювання.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Він підкреслив, що на пляжах Одеси та в нічних клубах українці не дотримувалися карантинних правил: ні масок, ні відстані, ні антисептиків.

У мережі з'явились відео на якому видно, як по місту гуляють натовпи туристів.

Раніше стало відомо, що в Одесі вода п'яти пляжів не відповідає нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.