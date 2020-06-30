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30 червня 2020, 11:52 5

Коронавірус. МОЗ прогнозує новий спалах захворювання в Одесі

30 червня 2020, 11:52 5
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У МОЗ підкреслили, що відпочивальники не дотримувалися карантинних заходів
У МОЗ підкреслили, що відпочивальники не дотримувалися карантинних заходів
Фото: Думська
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Після того, як українці погуляли на минулих вихідних в Одесі, в місті можливий новий спалах захворювання.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Він підкреслив, що на пляжах Одеси та в нічних клубах українці не дотримувалися карантинних правил: ні масок, ні відстані, ні антисептиків.

У мережі з'явились відео на якому видно, як по місту гуляють натовпи туристів.

Раніше стало відомо, що в Одесі вода п'яти пляжів не відповідає нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.

коронавірус Одеса карантин МОЗ самоізоляція
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