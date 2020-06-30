Коронавірус. МОЗ прогнозує новий спалах захворювання в Одесі
У МОЗ підкреслили, що відпочивальники не дотримувалися карантинних заходів
У МОЗ підкреслили, що відпочивальники не дотримувалися карантинних заходів
Після того, як українці погуляли на минулих вихідних в Одесі, в місті можливий новий спалах захворювання.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
Він підкреслив, що на пляжах Одеси та в нічних клубах українці не дотримувалися карантинних правил: ні масок, ні відстані, ні антисептиків.
У мережі з'явились відео на якому видно, як по місту гуляють натовпи туристів.
Раніше стало відомо, що в Одесі вода п'яти пляжів не відповідає нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)Всі новини »
29 червня 2020, 18:48
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону