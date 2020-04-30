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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
30 квітня 2020, 18:51 4

У Сумах підприємці зібралися на атикарантинні протести

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30 квітня 2020, 18:51 4
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30 квітня у Сумах підприємці влаштували автопробіг. Так протестували проти карантинних обмежень
30 квітня у Сумах підприємці влаштували автопробіг. Так протестували проти карантинних обмежень

Про це повідомляє "Суспільне UA”, передають RegioNews.

У акції взяли участь 50 містян. Спочатку проїхалися вулицями Сум, а потім подали петицію міському голові Олександру Лисенку.

"Тут зібралися ті, хто постраждав від дій влади, яка, посилаючись на карантин, знищує малий та середній бізнес. Я плавно йду на дно, мій бізнес зупинився, шостий тиждень я не працюю, оренди ростуть, рахунки лежать, зарплату платити нічим. Накипіло”, - поскаржився Дмитро Ганіченко, один із учасників акції.

Усі підприємці в один голос зазначили, що їх автопробіг не має політичного характеру. Мовляв, це лише громадська ініціатива.

Як писали RegioNews раніше, 29 квітня, попри карантин, під будівлею Уряду розпочалась акція протесту представників малого бізнесу проти обмежень, зокрема за відновлення роботи продовольчих ринків.


протести Суми Сумська область карантин бізнес
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