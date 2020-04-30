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На Миколаївщині жителі "карантинного" району об'їжджають КПП полями
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30 квітня 2020, 16:02 5

На Миколаївщині жителі "карантинного" району об'їжджають КПП полями

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30 квітня 2020, 16:02 5
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По дорозі, де встановлений пропускний пункт машини майже не їздять
Фото: pexels
По дорозі, де встановлений пропускний пункт машини майже не їздять

У Доманівському районі Миколаївської області, де зафіксовано спалах COVID-19, місцеві жителі безперешкодно об'їжджають КПП по полях. Про це повідомив під час позачергової сесії Миколаївської облради депутат Олександр Сіроштан, передає RegioNews.

Він розповів, що через КПП проїжджає до десяти авто на добу, з них більшість вантажівки, а люди їздять в район польовими дорогами, минаючи пропускні пункти.

"В Доманівському районі спалах коронавіруса і поставили пости, закрили практично район. Ви знаєте, що дорога Т-15-06 не дорога, а напрямок. По ній практично ніхто не їздить, там за добу проїхало до 10 машин і то в основному це були зерновози, які не можуть об'їхати польовими дорогами. Всі інші їздять польовими дорогами. У мене питання: для чого блокпости там стоять, навіщо ми мучимо там людей, якщо вони фактично нікого не можуть виявити"? - заявив Олександр Сіроштан.

Варто зазначити, що у Доманівському районі станом на сьогодні зафіксовано 51 хворий на коронавірус. Раніше на в'їздах і виїздах в Доманівський район були встановлені контрольно-пропускні пункти.


коронавірус карантин КПВВ сесія
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