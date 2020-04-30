В Сумах предприниматели собрались на антикарантинные протесты
Об этом сообщает "Общественное UA”, передает RegioNews.
В акции приняли участие 50 горожан. Сначала проехались по улицам Сум, а потом подали петицию городскому главе Александру Лысенко.
"Здесь собрались те, кто пострадал от действий власти, которая, ссылаясь на карантин, уничтожает малый и средний бизнес. Я плавно иду на дно, мой бизнес остановился, шестую неделю я не работаю, аренды растут, счета лежат, зарплату платить нечем. Накипело”, - посетовал Дмитрий Ганиченко, один из участников акции.
Все предприниматели в один голос отметили, что их автопробег не имеет политического характера. Мол, это только общественная инициатива.
Как писали RegioNews ранее, 29 апреля, несмотря на карантин, под зданием Кабмина началась акция протеста представителей малого бизнеса против ограничений, в частности за восстановление работы продовольственных рынков.
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