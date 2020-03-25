"Не панікуй”: дизайнер із Сум створив постери про коронавірус
Підбірку плакатів він розмістив на своїй Facebook-сторінці, повідомляють RegioNews.
"Сьогодні вирішив "запилити” серію постерів, які б допомогли донести до людей, що зараз час карантину, але не канікул, по-доброму так”, - написав Дмитро Дубовик.
Свої постери дизайнер виконав у єдиному стилі: на білому тлі в червоному колі зображені герої відомих фільмів (наприклад, "Один вдома”), коміксів ("Людина-павук”) та пародії на відомі картини й агітплакати. Усі вони розтлумачують містянам. як поводитися під час карантину, аби не захворіти.
Нагадаємо, що в Україні зафіксували четвертий летальний випадок від коронавірусної інфекції. 25 березня в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.
Загалом в Україні 113 випадків інфікування. У зв’язку із цим Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні на 30 днів - до 24 квітня.
Як писали RegioNews раніше, вінничани з гумором поставилися до ситуації з коронавірусом в Україні та "відправили на карантин” скульптури - на бронзові фігури надягнули медичні маски.
- 19:21 25 березня У Тернополі кількість хворих на COVID-19 зросла до 8
- 18:59 25 березня Зеленський анонсував проект "Великдень вдома"
- 18:51 25 березня На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінометів
- 18:49 25 березня До Китаю полетить другий літак за тестами на коронавірус
- 18:38 25 березня На Рівненщині поліція перевіряє дотримання правил самоізоляції
- 18:29 25 березня В Донецьку область прибула гуманітарна допомога з Китаю
- 15:38 25 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ