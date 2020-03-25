"Не панікуй”: дизайнер із Сум створив постери про коронавірус

Сумський дизайнер Дмитро Дубовик створив серію оригінальних постерів на злободенну тему - карантин та боротьба із COVID-19

Фото з Facebook-сторінки

Сумський дизайнер Дмитро Дубовик створив серію оригінальних постерів на злободенну тему - карантин та боротьба із COVID-19

Підбірку плакатів він розмістив на своїй Facebook-сторінці, повідомляють RegioNews.

"Сьогодні вирішив "запилити” серію постерів, які б допомогли донести до людей, що зараз час карантину, але не канікул, по-доброму так”, - написав Дмитро Дубовик.

Свої постери дизайнер виконав у єдиному стилі: на білому тлі в червоному колі зображені герої відомих фільмів (наприклад, "Один вдома”), коміксів ("Людина-павук”) та пародії на відомі картини й агітплакати. Усі вони розтлумачують містянам. як поводитися під час карантину, аби не захворіти.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували четвертий летальний випадок від коронавірусної інфекції. 25 березня в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.

Загалом в Україні 113 випадків інфікування. У зв’язку із цим Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні на 30 днів - до 24 квітня.

Як писали RegioNews раніше, вінничани з гумором поставилися до ситуації з коронавірусом в Україні та "відправили на карантин” скульптури - на бронзові фігури надягнули медичні маски.