Сумську суддю відсторонили за неетичну поведінку: подробиці

Суддю Господарчого суду Сумської області Наталію Спиридонову відсторонили від професійної діяльності через непроцесуальні стосунки та порушення професійної етики

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Суддю Господарчого суду Сумської області Наталію Спиридонову відсторонили від професійної діяльності через непроцесуальні стосунки та порушення професійної етики

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Судово-юридичну газету”.

Скарга на дії Спиридонової надійшла ще 18 липня 2019 року. Суддя вимагала неправомірну винагороду за позитивне рішення в одній із господарських справ. Від юриста, який представляв інтереси позивача - місцевого підприємця - Спиридонова хотіла отримати $4 тисячі. 5 червня 2019 року о 9:00 юрист, попередньо повідомивши про факт вимагання у НАБУ, передав гроші судді. 7 червня співробітники НАБУ провели у квартирі Спиридонової обшук та виявили валюту.

У зв’язку з цим фактом 13 березня Перша дисциплінарна палата вирішила відсторонити Наталію Спиридонову від ведення судових засідань та подала клопотання про її звільнення.

Як писали RegioNews раніше, співробітники СБУ затримали начальника Олександрійської ДАІ УМВС України в Кіровоградській області, який намагався викрасти екс-суддю Вищого Конституційного суду.