13:27  19 березня
Порушення карантину: за добу поліцейські склали понад 30 протоколів
11:46  19 березня
Банкам дозволили надати пільги клієнтам по кредитах
12:59  19 березня
Кличко категорично виключив відкриття метро до кінця карантину
UA | RU
UA | RU
19 березня 2020, 12:55

В Харківській області на хабарі затримали прокурора

Читайте также
на русском языке
19 березня 2020, 12:55
Читайте также на русском языке
Завершено розслідування стосовно прокурора однієї з прокуратур Харківської області, який підозрюється в отриманні хабара
Завершено розслідування стосовно прокурора однієї з прокуратур Харківської області, який підозрюється в отриманні хабара

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс Генпрокурора

За версією слідства, він вимагав в обвинуваченого у кримінальному провадженні 10 тис доларів США та отримав 3,5 тис доларів США неправомірної вигоди за призначення йому покарання у виді позбавлення волі та подальше звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Наразі матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, що колишнього співробітника Харківського національного університету внутрішніх справ підозрюють у купівлі заборонених препаратів через соціальну мережу для особистого вжитку.


хабар затримання генпрокурор
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
Останні Популярні
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Всі блоги »
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »