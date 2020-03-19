В Харківській області на хабарі затримали прокурора
Завершено розслідування стосовно прокурора однієї з прокуратур Харківської області, який підозрюється в отриманні хабара
Завершено розслідування стосовно прокурора однієї з прокуратур Харківської області, який підозрюється в отриманні хабара
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс Генпрокурора
За версією слідства, він вимагав в обвинуваченого у кримінальному провадженні 10 тис доларів США та отримав 3,5 тис доларів США неправомірної вигоди за призначення йому покарання у виді позбавлення волі та подальше звільнення від відбування покарання з випробуванням.
Наразі матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Нагадаємо, що колишнього співробітника Харківського національного університету внутрішніх справ підозрюють у купівлі заборонених препаратів через соціальну мережу для особистого вжитку.
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