В Донецькій області на хабарі затримали прокурора

ДБР разом з прокуратурою та СБУ затримали прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури за вимагання та одержання хабара

Фото: pixabay.com

ДБР разом з прокуратурою та СБУ затримали прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури за вимагання та одержання хабара

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань. Так, прокурор вимагав 91 тисячу гривень від директора приватного підприємства. За "винагороду" обіцяв закрити кримінальне провадження, в якому він був процесуальним керівником. 18 березня його затримали в приміщенні прокуратури після одержання 91 тисячі гривень хабара. Наразі вирішується питання щодо повідомлення прокурору про підозру та обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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