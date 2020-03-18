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18 березня 2020, 18:19 1

В Донецькій області на хабарі затримали прокурора

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18 березня 2020, 18:19 1
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ДБР разом з прокуратурою та СБУ затримали прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури за вимагання та одержання хабара
Фото: pixabay.com
ДБР разом з прокуратурою та СБУ затримали прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури за вимагання та одержання хабара

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Так, прокурор вимагав 91 тисячу гривень від директора приватного підприємства. За "винагороду" обіцяв закрити кримінальне провадження, в якому він був процесуальним керівником.

18 березня його затримали в приміщенні прокуратури після одержання 91 тисячі гривень хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення прокурору про підозру та обрання запобіжного заходу.

У разі доведення вини, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.


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