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19 марта 2020, 15:37 4

Сумскую судью отстранили за неэтичное поведение: подробности

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19 марта 2020, 15:37 4
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Судью Хозяйственного суда Сумской области Наталью Спиридонову отстранили от профессиональной деятельности за непроцессуальные отношения и нарушение профессиональной этики
Фото: Pixabay
Судью Хозяйственного суда Сумской области Наталью Спиридонову отстранили от профессиональной деятельности за непроцессуальные отношения и нарушение профессиональной этики

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Судебно-юридическую газету”.

Жалоба на действия Спиридоновой поступила еще 18 июля 2019 года. Судья требовала неправомерное вознаграждение за положительное решение в одном из хозяйственных дел. От юриста, который представлял интересы истца - местного предпринимателя - Спиридонова хотела получить $4 тысячи. 5 июня 2019 года в 9:00 юрист, предварительно сообщив о факте вымогательства в НАБУ, передал деньги судье. 7 июня сотрудники НАБУ провели в квартире Спиридоновой обыск и обнаружили валюту.

В связи с этим фактом 13 марта Первая дисциплинарная палата решила отстранить Наталью Спиридонову от ведения судебных заседаний и подала ходатайство о ее увольнении.

Как писали RegioNews ранее, сотрудники СБУ задержали начальника Александрийской ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области, который пытался похитить экс-судью Высшего Конституционного суда.


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