Сумскую судью отстранили за неэтичное поведение: подробности
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Судебно-юридическую газету”.
Жалоба на действия Спиридоновой поступила еще 18 июля 2019 года. Судья требовала неправомерное вознаграждение за положительное решение в одном из хозяйственных дел. От юриста, который представлял интересы истца - местного предпринимателя - Спиридонова хотела получить $4 тысячи. 5 июня 2019 года в 9:00 юрист, предварительно сообщив о факте вымогательства в НАБУ, передал деньги судье. 7 июня сотрудники НАБУ провели в квартире Спиридоновой обыск и обнаружили валюту.
В связи с этим фактом 13 марта Первая дисциплинарная палата решила отстранить Наталью Спиридонову от ведения судебных заседаний и подала ходатайство о ее увольнении.
Как писали RegioNews ранее, сотрудники СБУ задержали начальника Александрийской ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области, который пытался похитить экс-судью Высшего Конституционного суда.
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