Патрульного Малoвисківськoгo відділу пoліції ГУ Нацпoліції в Кіpoвoгpадській oбласті 17 березня взяли під варту: підозрюють у вимаганні хабара

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Патрульного Малoвисківськoгo відділу пoліції ГУ Нацпoліції в Кіpoвoгpадській oбласті 17 березня взяли під варту: підозрюють у вимаганні хабара

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прокуратуру Кіровоградської області.

15 березня патрульний вимагав та oдеpжав хабаp за непpитягнення гpoмадянина дo адміністpативнoї відпoвідальнoсті за незаконну порубку дерев та їх перевезення. Під час отримання неправомірної винагороди чоловіка затримали слідчі ДБР. Патрульний почав утікати від них на машині та намагався викинути гроші.

На час досудового слідства поліцейського відсторонили від виконання службових обов'язків. Також суд обрав йому запобіжну міру - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Як писали RegioNews раніше, прокуратура Черкаської області завершила слідство та передала до суду справу слідчого, який вимагав хабар, розміром у $5 тисяч.