Начальник ДАІ у Кіровоградській області намагався викрасти людину

Співробітники СБУ затримали начальника Олександрійської ДАІ УМВС України в Кіровоградській області, який намагався викрасти екс-суддю Вищого Конституційного суду

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Співробітники СБУ затримали начальника Олександрійської ДАІ УМВС України в Кіровоградській області, який намагався викрасти екс-суддю Вищого Конституційного суду

Про це інформують RegioNews із посиланням на повідомлення СБУ.

Правоохоронець планував незаконно позбавити чоловіка волі та вимагати за його звільнення гроші. Собі у спільники підшукав кримінальника із Кіровоградської області. Той мав викрасти екс-суддю й утримувати його в одному із київських гаражів. У той же час зловмисник планував шантажувати дружину потерпілого, яка працює у секретаріаті Верховного Суду, та вимагати за життя її чоловіка $300 тисяч.

Співробітники СБУ зімітували "викрадення” судді. Під час спецоперації начальника ДАІ затримали із грошима на одному із автовокзалів Кіровоградської області. Тривають слідчі дії.

Як писали RegioNews раніше, патрульного Малoвисківськoгo відділу пoліції ГУ Нацпoліції в Кіpoвoгpадській oбласті 17 березня взяли під варту: підозрюють у вимаганні хабара.