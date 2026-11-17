Фото: поліція Харківської області

У Чугуєві Харківської області 51-річний водій намагався відкупитися від поліцейських за 20 тисяч гривень, щоб уникнути відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. Тепер чоловіку загрожує до чотирьох років позбавлення волі

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на початку лютого на блокпосту в Чугуєві. Патрульні зупинили автомобіль ГАЗ, за кермом якого перебував 51-річний чоловік. Під час перевірки правоохоронці встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував одному з поліцейських 20 тисяч гривень. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, він продовжував наполягати на передачі грошей.

Поліцейські повідомили про подію на спецлінію 102. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала обставини правопорушення.

У результаті на водія склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Крім того, 16 листопада слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили військового. Він за хабар пропонував "вирішити питання" з кримінальною відповідальністю за СЗЧ. Свою "допомогу" він оцінив у 28 тисяч доларів.