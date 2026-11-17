Фото: Офіс Генерального прокурора

У Києві викрили схему вимагання грошей у підприємців за можливість реалізовувати комерційні проєкти на території парку культури та відпочинку "Гідропарк". Директор і заступник директора комунального закладу вимагали від бізнесменів половину коштів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, директор "Гідропарку" та його заступник організували схему отримання неправомірної вигоди від підприємців, які хотіли проводити на території парку культурні, спортивні та розважальні заходи.

За укладення договорів посадовці вимагали передавати їм половину коштів, які бізнес планував інвестувати в майбутні проєкти.

До оборудки вони залучили підприємця, який уже працював на території парку. Він консультував інших представників бізнесу, переконував їх у прибутковості майбутніх проєктів та схиляв погоджуватися на фінансові вимоги керівництва комунального закладу.

Зокрема, представник одного з товариств запропонував облаштувати частину території парку для проведення спортивних і розважальних заходів. Спочатку посадовці за укладення договору та реалізацію проєкту вимагали 5 млн грн — половину коштів, які товариство планувало залучити від спонсорів.

Під час переговорів суму зменшили до 1,5 млн грн. Ці гроші мали передати додатково до офіційної плати за договором — 80 тисяч гривень щомісяця.

За даними слідства, 2 липня 2026 року заступник директора залучив до отримання грошей працівника комунального закладу, який не знав про незаконний характер домовленостей. На території однієї зі столичних автозаправок той отримав пакет із 1,5 млн грн для подальшої передачі посадовцю.

Наразі директору та його заступнику інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 368 КК України).

Підприємцю повідомили про підозру в пособництві в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України). Заступнику директора, якому раніше вже оголосили підозру в цій справі, додатково інкримінують ще один злочин.

Нагадаємо, що начальнику одного з відділів Вишгородської міської ради на Київщині повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.