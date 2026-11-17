Фото: ГО Захист Держави

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Голова осередку Володимир Бунтовський ініціював акцію та сам долучився. Спільними зусиллями волонтерів та місцевих жителів у "Парку уланів" висадили 50 саджанців: дуби, берези, туї, ялинки та сосни.

"Проводимо такі ініціативи, щоб не лише проявляти турботу про довкілля, а й об’єднувати людей навколо доброї справи. Адже кожне посаджене дерево — це внесок у майбутнє нашої громади. Дякуємо всім, хто долучився", - кажуть активісти.

Нагадаємо, раніше психологиня ГО "Захист держави" пояснила, як можна встановлювати власні кордони у спілкуванні. Важливо чітко сказати, що саме вам не підходить, і визначити, що ви робитимете в такій ситуації.