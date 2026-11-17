На Рівненщині у "Парку уланів" волонтери та місцеві посадили десятки дерев
Острозький осередок ГО "Захист держави" організував толоку з висадження дерев. Волонтери та небайдужі місцеві жителі долучились до робіт
Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.
Голова осередку Володимир Бунтовський ініціював акцію та сам долучився. Спільними зусиллями волонтерів та місцевих жителів у "Парку уланів" висадили 50 саджанців: дуби, берези, туї, ялинки та сосни.
"Проводимо такі ініціативи, щоб не лише проявляти турботу про довкілля, а й об’єднувати людей навколо доброї справи. Адже кожне посаджене дерево — це внесок у майбутнє нашої громади. Дякуємо всім, хто долучився", - кажуть активісти.
Нагадаємо, раніше психологиня ГО "Захист держави" пояснила, як можна встановлювати власні кордони у спілкуванні. Важливо чітко сказати, що саме вам не підходить, і визначити, що ви робитимете в такій ситуації.