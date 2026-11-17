Фото: Нацполиция

Авария произошла 16 ноября около 17:40 на автодороге у села Суслы. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 32-летний водитель Volkswagen Golf ехал в направлении Звягеля. На неосвещенном участке дороге он сбил пешехода. К сожалению, 62-летний местный житель погиб на месте от травм.

"Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Транспортное средство полицейские изъяли. В настоящее время продолжается установление причин и обстоятельств ДТП", - говорят в полиции.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево, девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.