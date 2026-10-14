На Рівненщині розібрали завали після падіння уламків БпЛА: 30 потерпілих

Фото: ДСНС Рівнещини

На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків російського безпілотника. На місці події фахівці розібрали завали та обвалені конструкції

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Наразі відомо про 30 потерпілих.

Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій працювали на місці події та надавали психологічну допомогу постраждалим і всім, хто її потребував.

До ліквідації наслідків залучили 64 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Нагадаємо, зранку 13 жовтня в центрі Рівного БпЛА влучив в корпус навчального закладу. Було відомо про 20 постраждалих. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав'ярню та прилеглі будівлі.