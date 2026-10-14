На Ровенщине разобрали завалы после падения обломков БпЛА: 30 пострадавших
В Ровенской области спасатели ликвидировали последствия падения обломков российского беспилотника. На месте происшествия специалисты разобрали завалы и обрушенные конструкции.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Пока известно о 30 пострадавших.
Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работали на месте происшествия и оказывали психологическую помощь пострадавшим и всем, кто в ней нуждался.
К ликвидации последствий привлекли 64 спасателя и 13 единиц специальной техники ГСЧС.
Напомним, утром 13 октября в центре Ровно БпЛА попал в корпус учебного заведения. Было известно о 20 пострадавших. Также повреждены припаркованные рядом автомобили, мобильное кафе и близлежащие здания.
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