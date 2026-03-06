50 тисяч за поїздку: на Рівненщині викрили організатора каналу для ухилянтів

Ілюстративне фото

У Рівненській області судитимуть чоловіка, який організував незаконний канал для переправлення за кордон. Найближчі роки він може провести за ґратами

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, в грудні минулого року чоловік допомагав перетнути кордон трьом громадянам призовного віку. Свою "послугу" він оцінив у понад 50 тисяч гривень. Правоохоронці його затримали.

Зараз чоловік знаходиться під домашнім арештом. Найближчим часом він постане перед судом. Йому може загрожувати від семи до девʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі. На нього склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону.