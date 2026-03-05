Майже 100 ухилянтів: ДБР викрило масштабну схему військових ТЦК у Києві

Фото: ДБР

ДБР викрило та припинило діяльність міжрегіональної групи, яка системно втручалася у державні реєстри та організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов'язаних

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що до складу групи входили військовослужбовці одного зі столичних та обласного ТЦК та СП, колишній правоохоронець і безробітний мешканець Києва.

Зловмисники налагодили кілька схем незаконного зняття чоловіків з військового обліку, уникнення мобілізації та виїзду за кордон.

За даними слідства, оператори ТЦК вносили неправдиві відомості до електронної системи "Оберіг" та безпідставно виключали військовозобов'язаних з обліку за станом здоров’я, посилаючись на вигадані висновки ВЛК. Встановлено понад 80 фактів незаконного зняття з обліку, з них 31 особа виїхала за межі України та не повернулася.

Окремо група організовувала "послуги" для чоловіків з інших регіонів, які перебували в розшуку:

змінювала облікові дані без особистої явки до ТЦК,

видаляла попередню інформацію,

знімала статус "розшук",

сприяла оформленню військово-облікових документів та проходженню ВЛК.

Надалі таким "клієнтам" забезпечували тривалий період без мобілізації – до оформлення бронювання через підприємства критичної інфраструктури.

Вартість таких "послуг" становила 4 тисячі доларів США з особи. Загалом правоохоронці задокументували понад 15 епізодів, а тіньовий дохід організаторів перевищував 60 тисяч доларів США на місяць.

Для конспірації учасники схеми постійно змінювали транспорт і засоби зв’язку, користувалися посередниками. Особливий цинізм – використання неповнолітньої дитини як кур’єра для надсилання документів та отримання коштів.

Під час передачі чергового траншу у сумі 5,5 тисяч доларів США співорганізатора – колишнього оперуповноваженого столичної поліції – та посередника затримали працівники ДБР.

Трьом особам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим причетним особам. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі нейтралізували злочинну групу, яка під прикриттям організації "Україна – це матір" та її добровольчого формування допомагала ухилянтам. Ділки за гроші обіцяли, що власників їхніх посвідчень не мобілізують.