10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
08:22  05 березня
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
UA | RU
UA | RU
05 березня 2026, 09:11

Майже 100 ухилянтів: ДБР викрило масштабну схему військових ТЦК у Києві

05 березня 2026, 09:11
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

ДБР викрило та припинило діяльність міжрегіональної групи, яка системно втручалася у державні реєстри та організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов'язаних

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що до складу групи входили військовослужбовці одного зі столичних та обласного ТЦК та СП, колишній правоохоронець і безробітний мешканець Києва.

Зловмисники налагодили кілька схем незаконного зняття чоловіків з військового обліку, уникнення мобілізації та виїзду за кордон.

За даними слідства, оператори ТЦК вносили неправдиві відомості до електронної системи "Оберіг" та безпідставно виключали військовозобов'язаних з обліку за станом здоров’я, посилаючись на вигадані висновки ВЛК. Встановлено понад 80 фактів незаконного зняття з обліку, з них 31 особа виїхала за межі України та не повернулася.

Окремо група організовувала "послуги" для чоловіків з інших регіонів, які перебували в розшуку:

  • змінювала облікові дані без особистої явки до ТЦК,
  • видаляла попередню інформацію,
  • знімала статус "розшук",
  • сприяла оформленню військово-облікових документів та проходженню ВЛК.

Надалі таким "клієнтам" забезпечували тривалий період без мобілізації – до оформлення бронювання через підприємства критичної інфраструктури.

Вартість таких "послуг" становила 4 тисячі доларів США з особи. Загалом правоохоронці задокументували понад 15 епізодів, а тіньовий дохід організаторів перевищував 60 тисяч доларів США на місяць.

Для конспірації учасники схеми постійно змінювали транспорт і засоби зв’язку, користувалися посередниками. Особливий цинізм – використання неповнолітньої дитини як кур’єра для надсилання документів та отримання коштів.

Під час передачі чергового траншу у сумі 5,5 тисяч доларів США співорганізатора – колишнього оперуповноваженого столичної поліції – та посередника затримали працівники ДБР.

Трьом особам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим причетним особам. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі нейтралізували злочинну групу, яка під прикриттям організації "Україна – це матір" та її добровольчого формування допомагала ухилянтам. Ділки за гроші обіцяли, що власників їхніх посвідчень не мобілізують.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР війна Київ мобілізація ТЦК ухилянти ухилення від мобілізації схема
У Києві чиновник Міноборони продавав бронювання від мобілізації
04 березня 2026, 16:35
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
$200-500 за авто: нардеп розкрив деталі схеми на Волинській митниці
05 березня 2026, 12:21
На Миколаївщині судитимуть директора лісгоспу, який замість відновлення лісу засіяв землі пшеницею
05 березня 2026, 12:16
Джинси замість гуманітарки: на Львівщині митники вилучили товар на 2 млн грн
05 березня 2026, 11:59
На Закарпатті викрили незаконний видобуток цеоліту на 11 млн грн
05 березня 2026, 11:48
Росіяни атакували дроном потяг на Дніпропетровщині: є постраждалі
05 березня 2026, 11:39
Не до нас тепер: як світ звик до війни в Україні
05 березня 2026, 11:31
Через обстріли без світла залишаються споживачі трьох областей, – Міненерго
05 березня 2026, 11:14
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
05 березня 2026, 10:57
У Хмельницькому зіткнулися легковик та мікроавтобус: двоє постраждалих
05 березня 2026, 10:52
З 6 березня на дорогах України запрацюють 37 нових камер автофіксації
05 березня 2026, 10:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Всі блоги »