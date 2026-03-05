12:39  05 березня
05 березня 2026, 14:50

Від 3 до 24 тисяч доларів: у різних регіонах України ліквідували ще 10 "ухилянтських схем"

05 березня 2026, 14:50
Фото: СБУ
СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Вінниччині викрили "сімейний підряд" лікарів, які незаконно збагатились на 9 млн грн, підробляючи ухилянтам довідки про інвалідність. Оборудку організували лікарка-невропатолог обласної лікарні та її син – лікар-ортопед.

Також у регіоні затримали контрактника, який за гроші намагався нелегально переправити мобілізованого до невизнаного Придністров’я "в обхід" прикордонних постів.

На Буковині кіберфахівці СБУ викрили одразу 12 фігурантів, які у чатах месенджерів "зливали" геолокації ТЦК та поліції і закликали до уникнення мобілізації.

Фігуранти створили профільну інтернет-спільноту, в якій у щодобовому режимі публікували геолокації військових та правоохоронців. Поширення такої інформації та заклики до протиправних дій призводили до зриву мобілізації у регіоні.

На Київщині викрили ще двох ділків, які організували канал нелегального виїзду чоловіків до Євросоюзу. Фігурантів затримали під час отримання хабаря за "трансфер" з Білої Церкви у напрямку західного кордону.

На Житомирщині викрили посадовця Міноборони та його спільника, які використовували особисті зв’язки в ТЦК, щоб безпідставно знімати ухилянтів з розшуку.

На Львівщині затримали завідувачку відділення діагностичного центру, яка очолює експертну команду оцінювання повсякденного функціонування особи (розформована МСЕК). Посадовиця залучила підлеглу медсестру, разом з якою брала хабарі за встановлення призовникам ІІІ групи інвалідності.

Також у регіоні викрили голову та члена військово-лікарської комісії, які "приписували" ухилянтам хвороби для зняття з військового обліку.

У Львові затримали ділка, який пропонував ухилянтам виїхати за кордон під виглядом експедитора міжнародних рейсів.

У Яворівському районі викрили ще одного фігуранта. Зловмисник торгував фейковими довідками про наявність серцевої хвороби та обіцяв посприяти в оформленні інвалідності.

На Закарпатті затримали мешканця Чопа, який переправляв військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонні ділянки річки Тиса. Щоб подолати водну перешкоду, він проводив інструктаж та забезпечував клієнтів спорядженням, яке включало рятувальні жилети, надувні човни, весла та гідрокостюми.

Затриманим оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі. На нього склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону.

