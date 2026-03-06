12:20  06 березня
06 березня 2026, 12:29

У Рівному 16-річна школярка розповіла про побиття та приниження вдома

06 березня 2026, 12:29
Фото: Facebook/Ліана Диновська
У Рівному 16-річна дівчина розповіла у школі про систематичне побиття та приниження вдома

Про це повідомила очільниця Рівненського центру соціальної служби Ліана Диновська, передає RegioNews.

Дівчина поділилася своїм досвідом з подругою, яка повідомила класного керівника. За словами школярки, її б'ють за буденні проступки:

  • за те, що відволіклася, миючи посуд;
  • за випиту солодку воду або більший шматок шоколадки;
  • за затримку з домашнім завданням або користування телефоном;
  • за небажання їхати у село.

Також дитина зазначила, що іноді змушена спати на підлозі або на матраці, якщо ліжко зайняте братами.

Ліана Диновська розповіла, що наразі проводяться бесіди з батьками та залучено психолога, який намагається донести важливість виховання без фізичних покарань. Однак батько дівчини заперечує ефективність такого виховання і заявляє, що без фізичних покарань дитина "може вирости повією".

"Запросили пройти програму для кривдників, але батько сімейства наголосив, що він християнин-суботник і є сам наставником", – додала Диновська.

За її словами, умови проживання дітей вдома залишаються неналежними. Мати підтримує застосування фізичних покарань, аргументуючи це поведінкою дівчинки, яка нібито може використовувати нецензурну лексику у відповідь на побиття. Батько вважає, що "час від часу бити дітей – це норма".

Очільниця центру повідомила, що ситуацію розглядатимуть комісійно, щоб визначити подальший алгоритм дій щодо захисту дітей.

Нагадаємо, до суду направили обвинувальний акт щодо батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Їх обвинувачують у неналежному виконанні обов'язків із догляду за дітьми. Дорослі під приводом "економії" позбавляли їх базових потреб: їжі, води, тепла та елементарного людського ставлення.

