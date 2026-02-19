15:36  20 лютого
19 лютого 2026, 09:08

У Калуші суд визнав неосудною матір, яка втопила 3-річну доньку

19 лютого 2026, 09:08
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Калуський міськрайонний суд визнав неосудною 33-річну мешканку Калуша, яка у червні 2025 року втопила власну 3-річну доньку, і дозволив її примусово госпіталізувати до психіатричної лікарні

Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

За даними слідства, того дня матір розбудила з-річну дівчинку , одягнула у сукню, посадила у порожню ванну та відкрила кран з водою. Дитина померла від механічної асфіксії.

Під час суду жінка стверджувала, що не пам'ятає всіх подій і була переконана, що виявлене тіло – "лялька".

Сусіди та поліція підтвердили обставини злочину, а судово-психіатрична експертиза встановила, що обвинувачена не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Суд визнав, що діяння матірі містить ознаки умисного вбивства (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) у стані неосудності, і застосував примусові заходи у вигляді госпіталізації до закладу з психіатричною допомогою під суворим наглядом.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляції.

Нагадаємо, 7 червня 2025 року на Прикарпатті поліцейські знайшли у квартирі тіло малолітньої дитини. У вбивстві підозрювали матір, яка не надала жодного пояснення правоохоронцям.

