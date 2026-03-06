12:20  06 марта
В Ровно 16-летняя школьница рассказала об избиении и унижении дома

06 марта 2026, 12:29
Фото: Facebook/Лиана Диновская
В Ровно 16-летняя девушка рассказала в школе о систематическом избиении и унижении дома

Об этом сообщила глава Ровенского центра социальной службы Лиана Диновская, передает RegioNews.

Девушка поделилась своим опытом с подругой, сообщившей классному руководителю. По словам школьницы, ее бьют за обычные проступки:

  • за то, что отвлеклась, моя посуду;
  • за выпитую сладкую воду или больший кусок шоколадки;
  • за задержку с домашним заданием или использование телефона;
  • за нежелание ехать в деревню.

Также ребенок отметил, что иногда вынужден спать на полу или на матрасе, если кровать занята братьями.

Лиана Диновская рассказала, что сейчас проводятся беседы с родителями и привлечен психолог, который пытается донести важность воспитания без физических наказаний. Однако отец девушки отрицает эффективность такого воспитания и заявляет, что без физических наказаний ребенок может вырасти шлюхой.

"Пригласили пройти программу для обидчиков, но отец семейства подчеркнул, что он христианин-субботник и сам наставник", – добавила Диновская.

По ее словам, условия проживания детей на дому остаются ненадлежащими. Мать поддерживает применение физических наказаний, аргументируя это поведением девочки, которая якобы может использовать нецензурную лексику в ответ на избиение. Отец считает, что "время от времени бить детей – это норма".

Руководитель центра сообщила, что ситуацию будут рассматривать комиссионно, чтобы определить дальнейший алгоритм действий по защите детей.

Напомним, в суд направили обвинительный акт в отношении родителей-воспитателей детского дома семейного типа в Никополе на Днепропетровщине. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за детьми. Взрослые под предлогом "экономии" лишали их базовых потребностей: пищи, воды, тепла и элементарного человеческого отношения.

