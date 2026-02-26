11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
11:18  26 лютого
У Полтаві 20-річну дівчину підозрюють у підпалах легкових автомобілів
08:17  26 лютого
Порушив ПДР і втік: у Чернігові водію оголосили підозру
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2026, 09:56

У Луцьку матір підозрюють у створенні дитячої порнографії за участю 3-річної доньки

26 лютого 2026, 09:56
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У Луцьку 29-річній жительці повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні, збуті та примушуванні трирічної доньки до участі у створенні дитячої порнографії

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що фігурантка – мама трьох малолітніх дітей. Вона примушувала трирічну доньку до участі у створенні відео порнографічного характеру, та надалі надсилала їх через Telegram.

Провівши контроль за вчиненням злочину, правоохоронці затримали жінку у процесуальному порядку.

Діти вилучені та перебувають у притулку.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть зловмисника, обвинуваченого у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. Найближчі роки він може провести за ґратами

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Луцьк Волинська область діти порнографія мати дівчинка
У Житомирі жорстоко побили 14-річну дівчинку
24 лютого 2026, 19:15
Лише після підозри прокуратури киянка згадала про свою доньку
20 лютого 2026, 18:18
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Сигарети серед руди: на Закарпатті у вантажному потязі знайшли контрабанду
26 лютого 2026, 12:15
СБУ затримала коригувальника РФ: допомагав росіянам "пробитися" до Куп’янська
26 лютого 2026, 11:58
Масована ракетно-дронова атака: у п'яти областях запровадили відключення світла
26 лютого 2026, 11:53
На Київщині сталася пожежа в дитячому садку
26 лютого 2026, 11:45
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 11:26
У Полтаві 20-річну дівчину підозрюють у підпалах легкових автомобілів
26 лютого 2026, 11:18
Вибух газу у центрі Львова: постраждали дві людини
26 лютого 2026, 11:12
Росіяни вранці вдарили по Запоріжжю: пошкоджений заклад освіти
26 лютого 2026, 10:56
Росія випустила по Україні 39 ракет і 420 дронів: скільки збила ППО
26 лютого 2026, 10:45
Чернігівщина під ударами дронів: загорілися будинки, є поранені
26 лютого 2026, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »