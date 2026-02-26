У Луцьку матір підозрюють у створенні дитячої порнографії за участю 3-річної доньки

Фото: Прокуратура України

У Луцьку 29-річній жительці повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні, збуті та примушуванні трирічної доньки до участі у створенні дитячої порнографії

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що фігурантка – мама трьох малолітніх дітей. Вона примушувала трирічну доньку до участі у створенні відео порнографічного характеру, та надалі надсилала їх через Telegram.

Провівши контроль за вчиненням злочину, правоохоронці затримали жінку у процесуальному порядку.

Діти вилучені та перебувають у притулку.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

