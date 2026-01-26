08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
07:50  26 січня
На Харківщині Ford після заносу залетів на припаркований автомобіль
18:14  25 січня
Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 08:23

Чекав біля банкомата й напав на дівчину: харківські поліцейські затримали зловмисника

26 січня 2026, 08:23
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Харківські правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував дівчину після того, як вона зняла кошти в банкоматі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що зловмисник дочекався, поки потерпіла зніме гроші в банкоматі одного із супермаркетів. Після цього він вийшов за нею на вулицю та вирвав із рук сумку, в якій знаходилися 20 тисяч гривень, мобільний телефон і ключі, після чого втік з місця події.

Подія сталася вдень 23 січня. До поліції звернувся батько постраждалої. Оперативники упродовж кількох годин встановили особу нападника.

30-річного зловмисника затримали.За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру. За санкцією статті йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, на Житомирщині 19-річний хлопець організував "банду аферистів". Вони телефонували людям вводили в оману та отримували доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Після цього банківські картки людей вони "прив'язували" до мобільних телефонів, якими користувались самі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків поліція банкомат дівчина напад гроші підозра грабіж грабіжник
Шахраї видають себе за начальника Сумської ОВА та просять гроші
23 січня 2026, 08:55
Викрали з рахунків людей чверть мільйона: на Прикарпатті викрили групу аферистів
22 січня 2026, 18:30
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
6 тисяч доларів за зняття з розшуку: у Тернополі комунальник влаштував бізнес на ухилянтах
26 січня 2026, 11:10
На Дніпропетровщині вночі горів храм
26 січня 2026, 10:46
Збій у польських пунктах пропуску на кордоні з Україною: що відомо
26 січня 2026, 10:45
В Одесі окупанти пошкодили обсерваторію під час обстрілів
26 січня 2026, 10:24
"Зливав" росіянам локації ППО біля українських аеродромів: на Миколаївщині затримали 21-річного військового
26 січня 2026, 10:18
Понад 274 тисячі доз вакцин проти туберкульозу та сказу доставлять у регіони
26 січня 2026, 09:57
Наслідки російських обстрілів на Сумщині: семеро поранених, серед них – діти
26 січня 2026, 09:49
На трасі на Одещині сталися дві ДТП: рух ускладнений
26 січня 2026, 09:33
Печерський суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову
26 січня 2026, 09:28
У Києві 24-річний водій таксі зламав щелепу пасажирці, бо її знудило в авто
26 січня 2026, 09:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »