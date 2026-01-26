Чекав біля банкомата й напав на дівчину: харківські поліцейські затримали зловмисника

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Харківські правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував дівчину після того, як вона зняла кошти в банкоматі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що зловмисник дочекався, поки потерпіла зніме гроші в банкоматі одного із супермаркетів. Після цього він вийшов за нею на вулицю та вирвав із рук сумку, в якій знаходилися 20 тисяч гривень, мобільний телефон і ключі, після чого втік з місця події.

Подія сталася вдень 23 січня. До поліції звернувся батько постраждалої. Оперативники упродовж кількох годин встановили особу нападника.

30-річного зловмисника затримали.За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру. За санкцією статті йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, на Житомирщині 19-річний хлопець організував "банду аферистів". Вони телефонували людям вводили в оману та отримували доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Після цього банківські картки людей вони "прив'язували" до мобільних телефонів, якими користувались самі.