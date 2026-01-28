В Ровно задержали мужчину, который порезал знакомого

Фото: Нацполиция

В Ровно правоохранители задержали мужчину, который на днях напал на знакомого с ножом. Теперь ему будет грозить заключение

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Известно, что сама потасовка произошла 24 января, среди ночи. В полицию позвонила свидетельница. Во время конфликта 28-летний мужчина нанес 37-летнему товарищу несколько ножевых ранений, из которых одно проникающее в живот.

Теперь стало известно, что полиция задержала мужчину. Сейчас он уже находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

"После проведенного оперативного вмешательства жизни потерпевшего угрозы нет", - добавили в полиции.

