В Ровно задержали мужчину, который порезал знакомого
В Ровно правоохранители задержали мужчину, который на днях напал на знакомого с ножом. Теперь ему будет грозить заключение
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Известно, что сама потасовка произошла 24 января, среди ночи. В полицию позвонила свидетельница. Во время конфликта 28-летний мужчина нанес 37-летнему товарищу несколько ножевых ранений, из которых одно проникающее в живот.
Теперь стало известно, что полиция задержала мужчину. Сейчас он уже находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
"После проведенного оперативного вмешательства жизни потерпевшего угрозы нет", - добавили в полиции.
Напомним, ранее в столичном хостеле мужчина взорвал гранату после ссоры с соседом. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Пока фигурант находится под стражей.