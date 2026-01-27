Провалився з горища: на Полтавщині загинув 9-річний хлопчик

Фото: Нацполіція

Трагедія сталась 26 січня близько 15-ї години в селі Трубайці Хорольської територіальної громади Лубенського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Отримавши повідомлення від медиків, правоохоронці прибули на місце інциденту. Попередньо, 9-річний хлопчик провалився з горища господарського приміщення та загинув. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

"Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в одному з пологових будинків столиці сталася трагедія: після важких пологів немовля народилося мертвим, а наступного дня померла і 36-річна матір. Слідство встановило, що фатальних наслідків можна було уникнути, якби акушер-гінеколог належно виконувала свої обов’язки.